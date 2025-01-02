ارتفاع أسعار الذهب عالمياً في بداية العام

ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.39 بالمئة ليصل إلى 2634.15 دولار للأوقية، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكية بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 2646.30 دولار للأوقية.
وشهد المعدن الأصفر في عام 2024 أداءً مميزًا، محققًا مكاسب بأكثر من 27 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010.
وتزامن ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.5 بالمئة إلى 29.29 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة مسجلا 912.26 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة ليسجل 917.14 دولار للأوقية.
بترا
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