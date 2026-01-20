ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد

09:02 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية الثلاثاء لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 4700.28 دولار للأوقية (الأونصة). اضافة اعلان





وتداول المستثمرون الذهب والفضة قرب مستويات قياسية مرتفعة بعدما أثارت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم غرينلاند قلق الأسواق وأثّرت سلبا على معنويات السوق، ما أدى إلى تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن.



وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 93.53 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 94.72 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وكثف ترامب من مساعيه الرامية إلى انتزاع السيادة على غرينلاند من الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في الرد بإجراءات خاصة به.



وتراجع الدولار لأدنى مستوياته في أسبوع الثلاثاء بعدما أدّت تهديدات من البيت الأبيض إلى الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل غرينلاند إلى موجة بيع واسعة في الأسهم الأميركية والسندات الحكومية.



ويلجأ المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والين والفرنك السويسري بحثا عن ملاذ من مخاطر الحرب التجارية. لكنهم يخشون عودة التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية في عام 2025، والتي لم تهدأ إلا عند التوصل إلى اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية في منتصف العام.

