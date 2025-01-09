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ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع تزايد المخاطر الجيوسياسية

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 09-01-2025 03:32 م

الوكيل الإخباري- صعدت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية وزيادة الطلب على المعدن النفيس من قبل البنك المركزي الصيني.

وبحلول الساعة 14:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل (Comex) بنسبة 0.56% إلى 2687.50 دولار للأونصة.

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في حين صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.33% إلى 2671.03 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.


ويوم أمس أغلقت أسعار الذهب على ارتفاع، وبلغت العقود الآجلة للمعدن 2672.40 دولار للأونصة.

 

RT

 
gnews

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