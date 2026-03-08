ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الأحد 2026-03-08 11:10 م

الوكيل الإخباري-   شهدت الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا في أسعار الذهب والنفط، مدفوعة بتزايد مخاوف المستثمرين من تداعيات التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

وأقبل المتعاملون على الأصول ذات الملاذ الآمن مع تصاعد وتيرة التوترات الجوية، مما دفع المعادن النفيسة والطاقة إلى مستويات قياسية جديدة.

لليوم الخامس على التوالي، واصلت أسعار الذهب مكاسبها، حيث سجلت المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 1% لتصل إلى 5377.21 دولار للأوقية، مقتربة من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (تسليم نيسان) بنسبة 1.5% لتستقر عند 5391.90 دولار.
ولم تقتصر الارتفاعات على المعدن الأصفر وحده، بل شملت سلة المعادن النفيسة الأخرى:

 
 


