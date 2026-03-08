ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- شهدت الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا في أسعار الذهب والنفط، مدفوعة بتزايد مخاوف المستثمرين من تداعيات التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط.



وأقبل المتعاملون على الأصول ذات الملاذ الآمن مع تصاعد وتيرة التوترات الجوية، مما دفع المعادن النفيسة والطاقة إلى مستويات قياسية جديدة.

