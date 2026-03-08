ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وأقبل المتعاملون على الأصول ذات الملاذ الآمن مع تصاعد وتيرة التوترات الجوية، مما دفع المعادن النفيسة والطاقة إلى مستويات قياسية جديدة.
كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (تسليم نيسان) بنسبة 1.5% لتستقر عند 5391.90 دولار.
ولم تقتصر الارتفاعات على المعدن الأصفر وحده، بل شملت سلة المعادن النفيسة الأخرى:
