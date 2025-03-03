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ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد بيانات صينية إيجابية

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أرشيفية
الإثنين، 03-03-2025 09:53 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط 1 بالمئة، اليوم الاثنين، بعد أن عززت بيانات قوية في قطاع الصناعات التحويلية الصينية، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، التفاؤل بشأن الطلب على الوقود، على الرغم من استمرار الضبابية بشأن النمو الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة.

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ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، زاد خام برنت 76 سنتًا أو واحدًا بالمئة ليصل إلى 73.57 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 75 سنتًا أو 1.1 بالمئة إلى 70.51 دولار للبرميل.

 

بترا

 
gnews

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