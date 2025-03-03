ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد بيانات صينية إيجابية

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، زاد خام برنت 76 سنتًا أو واحدًا بالمئة ليصل إلى 73.57 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 75 سنتًا أو 1.1 بالمئة إلى 70.51 دولار للبرميل.
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