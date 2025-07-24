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ارتفاع أسعار النفط عالميا

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 24-07-2025 07:52 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط الخميس، مدعومة بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية الأميركية التي من شأنها تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى انخفاض مخزونات الخام الأميركية بما يتجاوز التوقعات بكثير.اضافة اعلان


بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.4%، لتصل إلى 68.75 دولارا للبرميل . وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.4% إلى 65.50 دولارا للبرميل.

ولم يشهد كلا الخامين القياسيين تغيرا يذكر الأربعاء، مع متابعة الأسواق للتطورات في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق الرسوم الجمركية الذي أبرمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع اليابان.

ويخفض الاتفاق الرسوم الجمركية على واردات السيارات ويعفي طوكيو من رسوم جديدة مقابل حزمة من الاستثمارات والقروض بقيمة 550 مليار دولار.
 
 
gnews

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