ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، الاثنين، بعد اعتراض الولايات المتحدة لناقلة نفط في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا في مطلع الأسبوع. وبحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة
ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، الاثنين، بعد اعتراض الولايات المتحدة لناقلة نفط في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا في مطلع الأسبوع.


وبحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.73% إلى 60.91 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.71% إلى 56.92 دولارا للبرميل.

قال مسؤولون لرويترز الأحد، إن خفر السواحل الأميركي يتعقب أيضا ناقلة نفط في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، فيما ستكون ثاني عملية من نوعها في مطلع الأسبوع والثالثة في أقل من أسبوعين إذا نجحت.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي إن انتعاش أسعار النفط جاء بسبب التطورات الجيوسياسية بدءا من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار "كامل وشامل" على ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات والتطورات اللاحقة هناك، ثم الأنباء التي تحدثت عن ضربة أوكرانية بطائرات مسيّرة على سفينة تابعة لأسطول الظل الروسي في البحر المتوسط.

وقال سيكامور "يفقد السوق الأمل في أن تتوصل محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي توسطت فيها الولايات المتحدة إلى اتفاق دائم في أي وقت قريب".

وأضاف "تساعد هذه التطورات على تعويض المخاوف المستمرة من تخمة المعروض".
 
 


