ارتفاع الأسهم الأوروبي بقيادة أسهم التكنولوجيا

الوكيل الإخباري- أغلقت الأسهم الأوروبية عند مستويات مرتفعة قياسية في نهاية جلسة التداولات، بقيادة أسهم التكنولوجيا، وبعد أن طغت نتائج أعمال شركات منها "نوفارتس"، و"هيكساجون"، على المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.13 بالمئة اليوم السبت، حيث قادت أسهم التكنولوجيا مكاسب القطاعات بصعودها بنسبة 1.7 بالمئة.

وقدمت أسهم مجموعة التكنولوجيا الصناعية "هيكساجون"، أكبر دفعة للقطاع بارتفاعها بنسبة 8.9 بالمئة، بعد إعلان زيادة مفاجئة في أرباحها التشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي.



كما صعد سهم شركة "إيه.إس.إم.إل" لصناعة معدات الرقائق بـ2.3 بالمئة، لتواصل مكاسبها بفضل إيرادات قوية أعلنتها يوم الأربعاء الماضي.