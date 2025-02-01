ارتفاع الأسهم الأوروبي بقيادة أسهم التكنولوجيا

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.13 بالمئة اليوم السبت، حيث قادت أسهم التكنولوجيا مكاسب القطاعات بصعودها بنسبة 1.7 بالمئة.
وقدمت أسهم مجموعة التكنولوجيا الصناعية "هيكساجون"، أكبر دفعة للقطاع بارتفاعها بنسبة 8.9 بالمئة، بعد إعلان زيادة مفاجئة في أرباحها التشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي.
كما صعد سهم شركة "إيه.إس.إم.إل" لصناعة معدات الرقائق بـ2.3 بالمئة، لتواصل مكاسبها بفضل إيرادات قوية أعلنتها يوم الأربعاء الماضي.
وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية بـ0.4 بالمئة، مع صعود سهم "نوفارتس" 1.9 بالمئة، بعد أن أعلنت الشركة تحقيق أرباح فصلية معدلة تجاوزت التوقعات.
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