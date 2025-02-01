السبت 2025-02-01 07:32 م
 

ارتفاع الأسهم الأوروبي بقيادة أسهم التكنولوجيا

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 01-02-2025 07:05 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت الأسهم الأوروبية عند مستويات مرتفعة قياسية في نهاية جلسة التداولات، بقيادة أسهم التكنولوجيا، وبعد أن طغت نتائج أعمال شركات منها "نوفارتس"، و"هيكساجون"، على المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.13 بالمئة اليوم السبت، حيث قادت أسهم التكنولوجيا مكاسب القطاعات بصعودها بنسبة 1.7 بالمئة.
وقدمت أسهم مجموعة التكنولوجيا الصناعية "هيكساجون"، أكبر دفعة للقطاع بارتفاعها بنسبة 8.9 بالمئة، بعد إعلان زيادة مفاجئة في أرباحها التشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي.


كما صعد سهم شركة "إيه.إس.إم.إل" لصناعة معدات الرقائق بـ2.3 بالمئة، لتواصل مكاسبها بفضل إيرادات قوية أعلنتها يوم الأربعاء الماضي.


وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية بـ0.4 بالمئة، مع صعود سهم "نوفارتس" 1.9 بالمئة، بعد أن أعلنت الشركة تحقيق أرباح فصلية معدلة تجاوزت التوقعات.

 
gnews

أحدث الأخبار

صورة عامة للعاصمة عمّان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاحد

ارشيفية

فلسطين إعلام إسرائيلي: الوسطاء يبحثون تسريع تطبيق صفقة التبادل

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع الأسهم الأوروبي بقيادة أسهم التكنولوجيا

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية مرصد أكيد: 90 إشاعة في كانون الثاني الماضي

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

مجموعة البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي يحقق أرباحًا قياسية بنهاية 2024 بلغت 1 مليار دولار ويوصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40%

طلاب مدارس

أخبار محلية إدارة السير تنفذ خطة مرورية لعودة دوام كافة مدارس المملكة

العيسوي يعزي بضحايا مرتبات القوات المسلحة إثر حادث سير

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي بضحايا مرتبات القوات المسلحة إثر حادث سير



 



الأكثر مشاهدة