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ارتفاع الأسهم في بورصة لندن

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 09-05-2025 01:58 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت الأسهم في بورصة لندن خلال تعاملات الصباح، اليوم الجمعة، مدعومة بتطورات إيجابية على صعيد العلاقات التجارية العالمية.

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ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية، سجل مؤشر "فوتسي 100"، الذي يضم كبرى الشركات البريطانية المدرجة، ارتفاعا بمقدار 32 نقطة أو ما يعادل 0.4 بالمئة، ليصل إلى 8564 نقطة.


وارتفعت أسهم شركة BP البريطانية بنسبة 2.4 بالمئة لتصبح من بين أبرز الرابحين على مؤشر فوتسي 100، وسط تصاعد التكهنات حول إمكانية استحواذ إحدى شركات الطاقة الكبرى عليها.


وكان أيضا من بين أبرز الأسهم الرابحة سهم شركة التجزئة JD Sports الذي ارتفع بنسبة 2 بالمئة.

 
gnews

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