ارتفاع الإسترليني أمام الدولار فوق حاجز الـ1.29دولار

ووفقًا لتقارير مالية بريطانية، صعد الإسترليني بنسبة 0.99 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى 1.2932 دولار.
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