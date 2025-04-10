الخميس 2025-04-10 07:38 م
 

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار فوق حاجز الـ1.29دولار

الجنية الاسترليني
الجنيه الإسترليني
 
الخميس، 10-04-2025 06:19 م

الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأميركي، مقارنة بإغلاق جلسة أمس الأربعاء.

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ووفقًا لتقارير مالية بريطانية، صعد الإسترليني بنسبة 0.99 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى 1.2932 دولار.

 
gnews

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