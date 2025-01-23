ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

ووفقاً لتقارير مالية بريطانية، سجل الإسترليني ارتفاعاً بنسبة 04ر0 بالمئة أمام الدولار، ليبلغ سعره 2318ر1 دولار، فيما وصل سعره أمام اليورو عند 1849ر1 يورو بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 بالمئة.
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