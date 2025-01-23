الخميس 2025-01-23 08:35 م
 

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 23-01-2025 07:57 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الخميس مقابل الدولار الأميركي واليورو.

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ووفقاً لتقارير مالية بريطانية، سجل الإسترليني ارتفاعاً بنسبة 04ر0 بالمئة أمام الدولار، ليبلغ سعره 2318ر1 دولار، فيما وصل سعره أمام اليورو عند 1849ر1 يورو بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 بالمئة.

 
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