ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- سجّل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي واليورو اليوم الاثنين، مدعوماً بتحسّن معنويات المستثمرين واستقرار المؤشرات الاقتصادية البريطانية، وفقاً للتقارير الاقتصادية البريطانية.

