الإثنين 2026-01-26 09:28 م

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

الجنيه الاسترليني
الجنيه الإسترليني
 
الإثنين، 26-01-2026 08:52 م

الوكيل الإخباري-   سجّل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي واليورو اليوم الاثنين، مدعوماً بتحسّن معنويات المستثمرين واستقرار المؤشرات الاقتصادية البريطانية، وفقاً للتقارير الاقتصادية البريطانية.

وبحسب بيانات التداول البريطانية، ارتفع الإسترليني أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.32 بالمئة، ليصل سعر الصرف إلى 1.37033 دولار. كما حقق الإسترليني مكاسب طفيفة أمام اليورو بنسبة 0.07 بالمئة، في مؤشر على استمرار الأداء الإيجابي للعملة البريطانية في الأسواق الأوروبية.

 
 


