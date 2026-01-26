ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

وبحسب بيانات التداول البريطانية، ارتفع الإسترليني أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.32 بالمئة، ليصل سعر الصرف إلى 1.37033 دولار. كما حقق الإسترليني مكاسب طفيفة أمام اليورو بنسبة 0.07 بالمئة، في مؤشر على استمرار الأداء الإيجابي للعملة البريطانية في الأسواق الأوروبية.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
خبير اقتصادي: الذهب سيحطم هذه الأرقام خلال 2026 وفرصة للشراء عند هذا السعر
-
انخفاض مؤشر داو جونز وارتفاع نفط تكساس
-
ارتفاع النحاس وأسعار معادن أخرى
-
روسيا تتوقع تسجيل عجز مالي كبير في الميزانية الفيدرالية
-
الإسترليني يواصل الصعود أمام الدولار واليورو