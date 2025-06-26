ارتفاع الإسترليني فوق حاجز 1.37 دولار

الوكيل الإخباري- واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي بشكل ملحوظ أمام الدولار الأميركي متجاوزًا حاجز 1.37 دولار.

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