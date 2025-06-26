ارتفاع الإسترليني فوق حاجز 1.37 دولار

وبحسب التقارير المالية البريطانية، صعد الإسترليني بنسبة 0.93 بالمئة ليصل عند 1.3743 دولار، فيما ارتفع بنسبة 0.02 بالمئة أمام اليورو الأوروبية مسجلا 1.1730 يورو.
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