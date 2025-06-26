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ارتفاع الإسترليني فوق حاجز 1.37 دولار

عشرة جنية استرليني
الجنيه الإسترليني
 
الخميس، 26-06-2025 06:09 م

الوكيل الإخباري-   واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي بشكل ملحوظ أمام الدولار الأميركي متجاوزًا حاجز 1.37 دولار.

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وبحسب التقارير المالية البريطانية، صعد الإسترليني بنسبة 0.93 بالمئة ليصل عند 1.3743 دولار، فيما ارتفع بنسبة 0.02 بالمئة أمام اليورو الأوروبية مسجلا 1.1730 يورو.

 
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