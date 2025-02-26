ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

ووفقا لما ورد في التقارير المالية البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 2689ر1 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 بالمئة، وبنسبة 35ر0 بالمئة مقابل اليورو ليبلغ سعره 2085ر1 يورو.
-
أخبار متعلقة
-
مؤشر سلبي عن التوظيف في ألمانيا
-
إيلون ماسك يتصدر قائمة أغنى المليارديرات في العالم
-
مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية 2025
-
أسعار الذهب عالميا تصل لهذا المستوى
-
النفط عالميا يرتفع بفعل هبوط مفاجئ في المخزونات الأميركية
-
ارتفاع داو جونز وانخفاض نازداك الأميركي
-
المركزي الألماني يسجل خسائر لأول مرة منذ 1979
-
عملة "البيتكوين" عند أدنى مستوى منذ بداية 2024