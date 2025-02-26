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ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو
تعبيرية
الأربعاء، 26-02-2025 07:19 م

الوكيل الإخباري-    ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء، أمام الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).

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ووفقا لما ورد في التقارير المالية البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 2689ر1 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 بالمئة، وبنسبة 35ر0 بالمئة مقابل اليورو ليبلغ سعره 2085ر1 يورو.

 
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