الخميس 2025-03-27 04:22 م
 

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني
 
الخميس، 27-03-2025 02:48 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الخميس، أمام الدولار الأميركي والعملـة الأوروبية "اليورو".

اضافة اعلان


وبحسب التقارير المالية البريطانية، تم تداول الجنيه الاسترليني عند 1.2924 دولار، محققا ارتفاعا بنسبة 0.16 بالمئة، مقارنة بجلسة أمس الأربعاء.

 
gnews

أحدث الأخبار

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية توضيح حول طلبات التوظيف بالدوائر الحكومية

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 13.19 مليار دينار قيمة الحركات عبر "إي فواتيركم" العام الماضي

وزارة الخارجية

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

نقابة الصحفيين

أخبار محلية نقابة الصحفيين تدعو أعضاء الهيئة العامة لتسديد الاشتراكات

ح

منوعات حلول بسيطة لإبعاد النحل عن نوافذك في الصيف

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية إطلاق المرحلة التجريبية لمنصة "خيرات الدار" لتسويق المنتجات المنزلية نيسان المقبل

تخريج دورة الهندسة المتقدمة للضباط رقم 54 بمدرسة سلاح الهندسة الملكي

أخبار محلية تخريج دورة الهندسة المتقدمة للضباط رقم 54 بمدرسة سلاح الهندسة الملكي

محافظة البلقاء - أرشيفية

أخبار محلية محافظ البلقاء ورئيس بلدية السلط يتفقدان متنزه زي السياحي



 
 



الأكثر مشاهدة