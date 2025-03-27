ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

وبحسب التقارير المالية البريطانية، تم تداول الجنيه الاسترليني عند 1.2924 دولار، محققا ارتفاعا بنسبة 0.16 بالمئة، مقارنة بجلسة أمس الأربعاء.
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