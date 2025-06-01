ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

وجرى تداول الاسترليني عند مستوى 1.3476 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 بالمئة.
كما ارتفع أيضاً بنسبة 9.03 بالمئة مقابل عملة اليورو الأوروبية ليبلغ 1.1872 يورو.
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