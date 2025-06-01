الأحد 2025-06-01 09:04 م
 

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو
تعبيرية
 
الأحد، 01-06-2025 07:45 م

الوكيل الإخباري-    سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعاً اليوم الأحد، مقابل الدولار الأميركي، بحسب التقارير المالية الاقتصادية.

اضافة اعلان


وجرى تداول الاسترليني عند مستوى 1.3476 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 بالمئة.
كما ارتفع أيضاً بنسبة 9.03 بالمئة مقابل عملة اليورو الأوروبية ليبلغ 1.1872 يورو.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

3 شهداء بينهم طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بقصف على المواصي

فلسطين 3 شهداء بينهم طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بقصف على المواصي

جانب من الاجتماع

أخبار محلية العقبة: مسح ترددي لتفعيل الخدمات المتطورة في عدادات المياه الرقمية

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال يقرر توسيع عملياته العسكرية بجنوب وشمال غزة

تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

اقتصاد محلي تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

تعبيرية

أخبار محلية صدور الموافقة بالجريدة الرسمية على مذكرة تفاهم بالمجال السياحي بين الأردن وكينيا

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

أسواق ومال ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

جانب من الاجتماع

أخبار محلية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة تجتمع في عمان



 
 



الأكثر مشاهدة