الخميس 2025-05-29 05:34 م
 

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو

الجنيه الاسترليني
الجنية الاسترليني
 
الخميس، 29-05-2025 03:53 م

الوكيل الإخباري-   سجل سعر صرف الجنية الاسترليني، اليوم الخميس، ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

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ووفق تقارير مالية بريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 3475ر1 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 05ر0 بالمئة عن جلسة أمس، فيما سجل الاسترليني 1932ر1 يورو بنسبة تراجع بلغت 15ر0 بالمئة.

 
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