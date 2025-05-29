ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو

الوكيل الإخباري- سجل سعر صرف الجنية الاسترليني، اليوم الخميس، ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

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