ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو

ووفق تقارير مالية بريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 3475ر1 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 05ر0 بالمئة عن جلسة أمس، فيما سجل الاسترليني 1932ر1 يورو بنسبة تراجع بلغت 15ر0 بالمئة.
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