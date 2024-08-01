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ارتفاع التضخم فى منطقة اليورو إلى 2.6 % في تموز

تعبيرية
تعبيرية




 

الخميس، 01-08-2024 02:52 م

الوكيل الإخباري-  كشف مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" عن ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% في يوليو الماضي، في حين كان المتوقع أن يصل إلى 2% فقط، "بسبب الضغوط التضخمية التي ما تزال شديدة"، وفقًا لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.


وبحسب صحيفة "الباييس" الإسبانية، أشارت لاجارد إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات في يوليو ظل مرتفعًا عند 4%، وهو الأعلى على الإطلاق.


وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا وهولندا وفرنسا تعتبر من أكثر الدول التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار، وهي المساهم الأكبر في ارتفاع التضخم في منطقة اليورو.


وقالت إنه ليس من الواضح ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر في الاجتماع المقبل لمجلس محافظيه.





gnews

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