ارتفاع التضخم فى منطقة اليورو إلى 2.6 % في تموز

الوكيل الإخباري- كشف مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" عن ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% في يوليو الماضي، في حين كان المتوقع أن يصل إلى 2% فقط، "بسبب الضغوط التضخمية التي ما تزال شديدة"، وفقًا لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.



وبحسب صحيفة "الباييس" الإسبانية، أشارت لاجارد إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات في يوليو ظل مرتفعًا عند 4%، وهو الأعلى على الإطلاق.



وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا وهولندا وفرنسا تعتبر من أكثر الدول التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار، وهي المساهم الأكبر في ارتفاع التضخم في منطقة اليورو.