ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار

ووفقاً لتقارير مالية بريطانية، صعد الإسترليني اليوم أمام الدولار مقارنة بجلسة يوم أمس الأربعاء، ليبلغ 2676ر1 دولار، محققا نسبة ارتفاع بلغت 03ر0 بالمئة، كما ارتفع أمام اليورو عند 2012ر1 يورو، بزيادة بلغت 09ر0 بالمئة.
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