الإثنين 2024-12-16 09:07 م
 

ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 16-12-2024 08:25 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين مقابل الدولار الأميركي بنسبة 14ر0 بالمئة، وفق تقارير من مراكز المال البريطانية.

اضافة اعلان


وجرى تداول الإسترليني اليوم أمام الدولار عند 2648ر1 دولار، كما ارتفع بنسبة 42ر0 بالمئة مقابل عملة اليورو ليبلغ سعره 2066ر1 يورو.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين صحة غزة تحذر من تدهور الأوضاع في مستشفيات القطاع

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الجريدة الرسمية: إحالة الناصر إلى التقاعد

طهران

عربي ودولي طهران تمدد إغلاق المدارس والدوائر العامة غدا

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم قريتين بنابلس

ارشيفية

أخبار محلية إنشاء 3 مراكز صحية جديدة في عجلون العام المقبل

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية نظام جديد يمنع وقوف بائعي القهوة خارج المحل والتوصيل للمركبات

ارشيفية

عربي ودولي إصابة 5 إسرائيليين في تل أبيب



 



الأكثر مشاهدة