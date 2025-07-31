ارتفاع الطلب العالمي على الذهب بنحو 3% بالربع الثاني على أساس سنوي

الوكيل الإخباري- ارتفع الطلب العالمي على الذهب بما في ذلك التداولات خارج البورصة بنحو 3 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.

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ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس عن مجلس الذهب العالمي، بلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب مستويات 1248.8 طن متري في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران، إذ قفزت الاستثمارات بنحو 78 بالمئة، وفق ما نقلت شبكة (سي إن بي سي).



وارتفع الطلب على سبائك الذهب بنحو 21 بالمئة في الربع الثاني، مما أسهم في تعويض التراجع المستمر في الطلب على العملات المعدنية.



هذا وسجلت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب أكبر تدفقات نصف سنوية منذ النصف الأول من 2020.



من ناحية أخرى، تراجع الاستهلاك العالمي من المجوهرات الذهبية بنحو 14 بالمئة إلى 341 طناً، وهو أقل مستوى منذ الربع الثالث من 2020. وكشفت البيانات، أن معظم الانخفاض جاء من الصين والهند، وتراجعت حصتهم مجتمعة لمستويات أقل من 50 بالمئة، وذلك لثالث مرة في آخر 5 سنوات.



وفيما يتعلق بالبنوك المركزية، وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب، فقد تراجعت وتيرة مشترياتها، بنحو 21 بالمئة إلى 166.5 طن.



ولذلك خفض مجلس الذهب العالمي تقديراته لمشتريات البنوك المركزية من الذهب هذا العام، مضيفاً أن الاتجاه طويل الأجل لتحويل البنوك المركزية لاستثماراتها من الأصول الأميركية إلى الذهب لا يزال قائماً.



يذكر أن السعر الفوري للذهب ارتفع بنحو 26 بالمئة هذا العام، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق في نيسان عند 3500 دولار للأونصة.