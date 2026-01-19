ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا الاثنين

08:10 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، الاثنين، إذ تهافت المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في ظل تنامي التوتر بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية على خلفية قضية السيطرة على جرينلاند.





وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 4670.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولار.



وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 1.8% إلى 4677 دولارا.

