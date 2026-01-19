ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا الاثنين

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 4670.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولار.
وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 1.8% إلى 4677 دولارا.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع زخم صعود النفط عالميا الاثنين
-
صعود الفضة إلى مستوى قياسي جديد متجاوزة 94 دولارا للأونصة
-
رسوم جمركية أميركية جديدة على دول أوروبية
-
ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو
-
هبوط جماعي في أسعار المعادن الأساسية
-
كم بلغت أسعار النفط عالميا الجمعة؟
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا
-
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين