الإثنين 2026-01-19 09:14 ص

ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا الاثنين

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، الاثنين، إذ تهافت المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في ظل تنامي التوتر بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على
الإثنين، 19-01-2026 08:10 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، الاثنين، إذ تهافت المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في ظل تنامي التوتر بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية على خلفية قضية السيطرة على جرينلاند.اضافة اعلان


وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 4670.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولار.

وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 1.8% إلى 4677 دولارا.
 
 


