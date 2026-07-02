ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

07:28 ص

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب مكاسبها، الخميس، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع في الوقت الذي يعمل فيه المستثمرون على تقييم بيانات توظيف جاءت أضعف من المتوقع ووسط دعم إضافي يتلقاه المعدن النفيس من انخفاضات أسعار النفط. اضافة اعلان





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4063.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل 4114.99 دولار للأوقية الأربعاء وهو أعلى مستوى له منذ 23 حزيران.



ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.2% إلى 4075.60 دولار.



وأظهر تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة (إيه.دي.بي) للأبحاث أن القطاع الخاص أضاف 98 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 122 ألفا في أيار.



وتراجعت أسعار النفط بعد أن اختتمت إيران والولايات المتحدة الأربعاء جولة من المحادثات غير المباشرة التي ركزت على مضيق هرمز، لكنها لم تحرز تقدما يذكر نحو إحلال سلام دائم.



ومن شأن ارتفاع أسعار النفط وقوة سوق العمل أن يفاقم المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.



ورغم أنه يتم النظر عادة للذهب على أنه أداة للتحوط في أوقات التضخم المرتفع فإنه يفقد جاذبيته إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بالنظر إلى أنه لا يدر عائدا.



ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين يتوقعون في الوقت الراهن بنسبة 64% تقريبا رفع أسعار الفائدة في أيلول.



ويترقب المستثمرون حاليا بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر حزيران، المقرر صدورها في وقت لاحق الخميس، بحثا عن مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والتي يمكن أن تساعد في توقع تحركات الذهب على المدى القريب.





