ارتفاع طفيف على أسعار النفط عالميا

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا إلى 66.87 دولار للبرميل لتسجل خسارة أسبوعية بواقع 1.6 بالمئة وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا إلى 63.02 دولار للبرميل.
بترا
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