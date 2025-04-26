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ارتفاع طفيف على أسعار النفط عالميا

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 26-04-2025 11:41 ص
الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط عالميا بشكل طفيف اليوم السبت عند التسوية لكنها تكبدت خسائر أسبوعية بسبب الضغوط الناجمة عن توقعات السوق بحدوث فائض في المعروض.اضافة اعلان


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا إلى 66.87 دولار للبرميل لتسجل خسارة أسبوعية بواقع 1.6 بالمئة وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا إلى 63.02 دولار للبرميل.

بترا
 
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