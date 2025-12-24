ارتفاع طفيف لمؤشرات الأسهم الأميركية

12:11 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758349 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، وبزيادات طفيفة فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 58.48 دولار للبرميل الواحد. اضافة اعلان





وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 80 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 120 نقطة تقريبا.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 30 نقطة.



تم نسخ الرابط





