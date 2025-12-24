ارتفاع طفيف لمؤشرات الأسهم الأميركية

وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 80 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 120 نقطة تقريبا.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 30 نقطة.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
