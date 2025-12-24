ارتفاع طفيف لمؤشرات الأسهم الأميركية

الأربعاء 2025-12-24 12:30 ص

الأربعاء، 24-12-2025 12:11 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، وبزيادات طفيفة فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 58.48 دولار للبرميل الواحد.


وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 80 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 120 نقطة تقريبا.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 30 نقطة.
 
 


