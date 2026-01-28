ارتفاع كبير على أسعار الذهب عالميا

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 بالمئة إلى 5305.65 دولار للأوقية (الاونصة)، بعد أن صعد إلى مستوى قياسي بلغ 5311.31 دولار في وقت سابق.
كما ارتفع بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط المقبل بنحو 4.3 بالمئة إلى 5301.9 دولار للأوقية.
