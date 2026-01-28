ارتفاع كبير على أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب منحاها التصاعدي متجاوزة مساء اليوم الأربعاء مستوى 5300 دولار للمرة الأولى مع تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في نحو أربع سنوات قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 بالمئة إلى 5305.‍65 دولار للأوقية (الاونصة)، بعد أن صعد إلى مستوى قياسي بلغ 5311.31 دولار في وقت سابق.