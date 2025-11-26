ارتفاع لافت لمؤشر داو جونز الاميركي

12:02 ص

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي اليوم الثلاثاء بأكثر من 650 نقطة فيما انخفض سعر النفط الأميركي"وست تكساس" دولارا الى 57.95 دولار للبرميل الواحد.





وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 100 نقطة فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 50 نقطة.

