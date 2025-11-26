ارتفاع لافت لمؤشر داو جونز الاميركي

وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 100 نقطة فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 50 نقطة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي 600 نقطة
-
الدولار يتراجع متأثرا بتعليقات المركزي الأميركي
-
تراجع احتمالات خفض الفائدة في كانون الأول
-
النفط عالميا يتراجع مع اقتراب محادثات السلام الأوكرانية من التوصل إلى حل
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
تقرير عالمي يكشف أعلى الدول مديونية في 2025
-
تراجع الإسترليني بشكل طفيف مقابل الدولار واليورو