ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، الليلة الماضية بشكل متواضع منهية الاسبوع على انخفاض ملحوظ مقارنة مع الاسبوع الذي سبقه.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الجمعة، 222 نقطة ليرتفع الى 42801 نقطة فيما ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 127 نقطة ليصل الى 18196 نقطة.



وارتفع أيضا مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 31 نقطة ليصل الى 5770 نقطة.



وبالنسبة للأداء الاسبوعي للمؤشرات، انخفض مؤشر جونز الصناعي 1040 نقطة خلال الاسبوع، فيما انخفض مؤشر نازداك 651 نقطة.



أما مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) فانحفض تقريبا 184 نقطة مع نهاية الاسبوع.



الى ذلك، استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) أمس عند 67.05 دولار للبرميل الواحد لكنه انخفض 3 دولارت عند المقارنة بين افتتاح مداولات الاثنين واغلاقها أمس.

