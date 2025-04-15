ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

الوكيل الإخباري- سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، الاثنين، ارتفاعا يُعد مؤشرا لبداية تعافي الأسواق المالية بعد القرارات الأميركية المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

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وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 312 نقطة ليصل إلى 40524 نقطة، وارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 107 نقاط ليصل إلى 16831 نقطة.



وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 42 نقطة ليصل إلى 5406 نقاط.