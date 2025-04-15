ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 312 نقطة ليصل إلى 40524 نقطة، وارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 107 نقاط ليصل إلى 16831 نقطة.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 42 نقطة ليصل إلى 5406 نقاط.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 61.52 دولار للبرميل الواحد.
-
أخبار متعلقة
-
أوبك تخفض توقعاتها لزيادة الطلب على النفط للعام الحالي
-
روسيا : احتياطات الغاز تكفي لأكثر من 100 عام
-
ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد استثناء الهواتف الذكية والكمبيوتر من الرسوم الأميركية
-
"بلومبرغ": ترامب أنقذ "آبل"
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
النفط يواصل خسائره مع ترقّب تأثير الحرب التجارية
-
فائض 103 مليار دولار .. صادرات الصين ترتفع قبل إعصار الرسوم
-
وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة تنتقد سياسة ترامب الجمركية