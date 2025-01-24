ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الخميس، فيما انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) بقيمة دولار ليصل إلى 74.46 دولار للبرميل الواحد.

اضافة اعلان



وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 340 نقطة ليصل إلى 44995 نقطة، فيما استقر مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 19992 نقطة تقريبا.



وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 17 نقطة ليصل الى 6101 نقطة.