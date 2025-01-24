ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 340 نقطة ليصل إلى 44995 نقطة، فيما استقر مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 19992 نقطة تقريبا.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 17 نقطة ليصل الى 6101 نقطة.
إلى ذلك، انخفض سعر الذهب نحو 8 دولارات، ليصل إلى 2762 دولارا للأوقية الواحدة.
-
أخبار متعلقة
-
مصرف سوريا المركزي يصدر تعميما لتجميد حسابات مرتبطة بنظام الأسد
-
ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
المركزي التركي يخفض سعر الفائدة تماشيا مع التوقعات
-
هنغاريا تؤكد استعدادها لتزويد سلوفاكيا بالغاز الروسي
-
أسعار الذهب تتراجع عالمياً بعد اقترابها من أعلى مستوى في 3 أشهر
-
وزير المالية السعودي: سجلنا عوائد بنحو 200 دولار لكل دولار تم إنفاقه
-
انخفاض أسعار النفط مع متابعة الأسواق لسياسة ترامب
-
بوتين: ارتفاع إيرادات روسيا غير النفطية بأكثر من 26%