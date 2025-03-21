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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

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أرشيفية
 
الجمعة، 21-03-2025 11:19 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الجمعة، بشكل متواضع، فيما استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 68.18 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 32 نقطة فقط ليصل الى 41985 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 92 نفطة ليصل إلى 17784 نقطة.


كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 4 نقاط ليصل إلى 5667 نقطة.


بترا

 
 
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