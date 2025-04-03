ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت اليوم الأربعاء مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) بعد ارتفاع بسيط، عند 71.82 دولار للبرميل الواحد.

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