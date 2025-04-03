ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 235 نقطة ليصل إلى 42225 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 151 نقطة ليصل إلى 17601 نقطة.
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