الخميس 2025-04-03 02:41 ص
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
الأسهم الأميركية
 
الخميس، 03-04-2025 12:05 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت اليوم الأربعاء مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) بعد ارتفاع بسيط، عند 71.82 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 235 نقطة ليصل إلى 42225 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 151 نقطة ليصل إلى 17601 نقطة.

 
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