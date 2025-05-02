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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 02-05-2025 11:33 م
الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الجمعة بشكل مُشجع، فيما انخفض، قليلا، سعر النفط الأميركي "وست تكساس" ليصل الى 58.57 دولار للبرميل الواحد.اضافة اعلان


وارتفع اليوم مؤشر "داو جونز" الصناعي، 564 نقطة ليصل إلى 41317 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.39 بالمئة. كما ارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 267 نقطة ليصل إلى 17977 نقطة بنسبة 1.51 بالمئة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 82 نقطة ليصل إلى 5686 نقطة وبنسبة 1.47 بالمئة.

بترا
 
gnews

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