ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 585 نقطة الى 44173 نقطة وبنسبة ارتفاع 1.34 بالمئة كما ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 403 نقاط ليصل إلى 21053 نقطة بنسبة ارتفاع 1.95 في المئة، مثلما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 92 نقطة ليصل الى 6330 نقطة، بنسبة ارتفاع 1.47 في المئة.
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