ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

11:47 م

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الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى فيما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بأكثر من دولار الى 66.04 دولار للبرميل الواحد. اضافة اعلان





وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 585 نقطة الى 44173 نقطة وبنسبة ارتفاع 1.34 بالمئة كما ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 403 نقاط ليصل إلى 21053 نقطة بنسبة ارتفاع 1.95 في المئة، مثلما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 92 نقطة ليصل الى 6330 نقطة، بنسبة ارتفاع 1.47 في المئة.





