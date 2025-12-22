ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

11:57 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الاثنين، بمداولات السوق المالية في أسبوع يصادف به أعياد الميلاد.





وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 250 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 120 نقطة تقريبا.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 40 نقطة.



الى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، ليصل الى 58.05 دولار للبرميل الواحد.



