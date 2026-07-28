ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي 500 نقطة

وفي المقابل، انخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، 55 نقطة ليصل إلى 24876 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 15 نقطة ليغلق عند 7428 نقطة.
من جانب آخر، انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" أكثر من 3 دولارات إلى 79.1 دولار للبرميل.
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