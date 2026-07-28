ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي 500 نقطة

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي اكبر المؤشرات الأميركية، اليوم الثلاثاء 537 نقطة ليصل إلى 52747 نقطة أي نسبة ارتفاع 1.03 بالمئة.

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وفي المقابل، انخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، 55 نقطة ليصل إلى 24876 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 15 نقطة ليغلق عند 7428 نقطة.