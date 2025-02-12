ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ولليوم الثاني على التوالي أكثر من 160نقطة ليصل قبيل إغلاق مداولات الثلاثاء، إلى 44640 نقطة.

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وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالي 50 نقطة ليصل إلى 19670 نقطة، فيما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 6072 نقطة.