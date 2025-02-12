الأربعاء 2025-02-12 01:06 ص
 

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 12-02-2025 12:16 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ولليوم الثاني على التوالي أكثر من 160نقطة ليصل قبيل إغلاق مداولات  الثلاثاء، إلى 44640 نقطة.

اضافة اعلان


وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالي 50 نقطة ليصل إلى 19670 نقطة، فيما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 6072 نقطة.


إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) ليصل إلى 73.37 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز

أخبار محلية الفايز: الملك يوجه رسالة واضحة برفض التهجير

ارشيفية

عربي ودولي أوكرانيا.. إعلان التأهب الجوي في عشر مناطق

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: الملك أكد لترامب أن الأردن لن يسمح بتهجير الفلسطينيين إليه

علم قطر

عربي ودولي هيئة البث: قطر تمارس ضغوطا على إسرائيل وحماس في ظل الأزمة الحالية

نتنياهو وترامب

عربي ودولي الاعلام العبري: إسرائيل على علم مسبق بإنذار ترامب

وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالمجيد صقر

عربي ودولي وزير الدفاع المصري يطالب قواته بأعلى درجات الجاهزية

الملك عبدالله الثاني وترامب

أخبار محلية الملك: مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار



 



الأكثر مشاهدة