ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 8 نقاط ليصل إلى 5569 نقطة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، أكثر من دولارين ليصل إلى 58.14 دولار للبرميل الواحد.
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