ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، اليوم الأربعاء، 141 نقطة ليصل إلى 40669 نقطة، فيما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 15 نقطة ليصل إلى 17446 نقطة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 8 نقاط ليصل إلى 5569 نقطة.

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