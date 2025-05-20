الثلاثاء 2025-05-20 02:20 ص
 

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

مؤشر داو جونز
مؤشر داو جونز
 
الثلاثاء، 20-05-2025 12:01 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي الأميركي الاثنين، 137نقطة ليصل إلى 42792 نقطة.

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وارتفع مؤشر "نازداك" الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 4 نقاط ليصل إلى 19215 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 5 نقاط ليصل إلى 5963 نقطة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 62.69 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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