ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي الأميركي الاثنين، 137نقطة ليصل إلى 42792 نقطة.

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وارتفع مؤشر "نازداك" الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 4 نقاط ليصل إلى 19215 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 5 نقاط ليصل إلى 5963 نقطة.