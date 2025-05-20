ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

وارتفع مؤشر "نازداك" الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 4 نقاط ليصل إلى 19215 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 5 نقاط ليصل إلى 5963 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 62.69 دولار للبرميل الواحد.
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