ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي بشكل قياسي

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض آخر لسعر الفائدة بقيمة ربع نقطة كاملة.
وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 300 قطة تقريبا ليصل إلى 19277 نقطة، أي ارتفاع نسبته 1.5 بالمئة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، حوالي 50 نقطة، ليصل إلى 43780 بعد ارتفاع كبير يوم أمس وصل 3 بالمئة.
كما ارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 50 نقطة، ليصل إلى 5979 نقطة.
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