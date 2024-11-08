ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي بشكل قياسي

الوكيل الإخباري- ارتفع، اليوم الخميس، مؤشر نازداك بشكل كبير، فيما حافظت مؤشرات الأسهم الأميركية الأخرى على مكتسبات عالية حققتها أمس أيضا.

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