ارتفاع مؤشر نازداك وانخفاض داو جونز

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، بأكثر من 40 نقطة قبيل إغلاق مداولات اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 19450 نقطة.

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في المقابل، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي نحو 65 نقطة، ليصل إلى 44720 نقطة، بينما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 6050 نقطة.