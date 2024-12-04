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ارتفاع مؤشر نازداك وانخفاض داو جونز

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 04-12-2024 12:41 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، بأكثر من 40 نقطة قبيل إغلاق مداولات اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 19450 نقطة.

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في المقابل، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي نحو 65 نقطة، ليصل إلى 44720 نقطة، بينما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 6050 نقطة.


إلى ذلك، شهد سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" ارتفاعًا بنحو دولارين، ليصل إلى 70.05 دولارا للبرميل الواحد.

 
gnews

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