ارتفاع مؤشر نازداك وانخفاض داو جونز

في المقابل، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي نحو 65 نقطة، ليصل إلى 44720 نقطة، بينما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 6050 نقطة.
إلى ذلك، شهد سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" ارتفاعًا بنحو دولارين، ليصل إلى 70.05 دولارا للبرميل الواحد.
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