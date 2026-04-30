ارتفاع مفاجئ على أسعار الذهب عالميا الخميس

الوكيل الإخباري- تعافت أسعار الذهب الخميس بعد أن سجلت في اليوم السابق أدنى مستوى لها في شهر.





وجاء التعافي مدعوما بضعف الدولار، وذلك رغم صعود أسعار النفط الذي أبقى المخاوف قائمة بشأن التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4566.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0105 بتوقيت غرينتش بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 31 مارس آذار في الجلسة السابقة.



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.4 بالمئة إلى 4578.50 دولار.



وتراجع الدولار، مما يجعل الذهب المسعّر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.





