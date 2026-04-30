الخميس 2026-04-30 09:43 ص

ارتفاع مفاجئ على أسعار الذهب عالميا الخميس

سبائك ذهبية
الخميس، 30-04-2026 07:38 ص
الوكيل الإخباري-   تعافت أسعار الذهب الخميس بعد أن سجلت في اليوم السابق أدنى مستوى لها في شهر.


وجاء التعافي مدعوما بضعف الدولار، وذلك رغم صعود أسعار النفط الذي أبقى المخاوف قائمة بشأن التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4566.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0105 بتوقيت غرينتش بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 31 مارس آذار في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.4 بالمئة إلى 4578.50 دولار.

وتراجع الدولار، مما يجعل الذهب المسعّر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.
 
 


عباس النوري

فن ومشاهير عباس النوري يعلق على جدل شارة مسلسل "مطبخ المدينة"

الرئيس الأمريكي يطلق على "هرمز" اسم "مضيق ترامب"

عربي ودولي الرئيس الأمريكي يطلق على "هرمز" اسم "مضيق ترامب"

أكبر حاملة طائرات أمريكية تغادر الشرق الأوسط بعد 300 يوم

عربي ودولي أكبر حاملة طائرات أمريكية تغادر الشرق الأوسط بعد 300 يوم

تعبيرية

منوعات اتخذوا أخطر قراراتكم في هذا التوقيت فقط

تثبيت الحكم بالسجن المؤبد في قضية هزّت نيوزيلندا والعالم بأكمله

عربي ودولي تثبيت الحكم بالسجن المؤبد في قضية هزّت نيوزيلندا والعالم بأكمله

انتحار مطلوب للقضاء أثناء محاولة اعتقاله من منزله

منوعات انتحار مطلوب للقضاء أثناء محاولة اعتقاله من منزله في كردستان العراق

تكشف الفتحات الصغيرة أسفل علبة سماعات AirPods Pro عن توجه متزايد لدى شركة أبل نحو دمج وظائف تقنية داخل تفاصيل تصميمية دقيقة. ويثير تصميم علبة سماعات AirPods Pro تساؤلات لدى العديد من المستخدمين، خاصة

تكنولوجيا ميزة خفية في علبة AirPods Pro قد لا تعرفها

واتساب

تكنولوجيا واتساب يختبر عرض تحديثات الحالة داخل تبويب المحادثات



 
 




