استقرار أسعار النفط بعد تداولات متقلبة

وبحسب وكالة بلومبرغ الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا أو 0.24 بالمئة إلى 76.02 دولارًا للبرميل.
وخسر خام الوسيط الأميركي تسعة سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 72.61 دولارًا.
وقال محللون، أمس الثلاثاء، إن تأثير الرسوم الجمركية الانتقامية الصينية على أسعار الطاقة سيكون محدودًا "نظراً لأن العرض والطلب العالميين على هذه السلع الأساسية لن يتأثرا بسبب الرسوم الجمركية الصينية".
وكذلك تعرضت الأسعار لضغوط بسبب ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 5.03 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 كانون الثاني.
بترا
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