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استقرار أسعار النفط عالميا

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 22-08-2024 10:24 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، وجرى تداول عقود "برنت" عند 76 دولارا للبرميل في ظل مخاوف من تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود.

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وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 71.83 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.14% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 76.06 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي تعاملات أمس تراجعت عقود خام "برنت" دون مستوى 76 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 7 أغسطس الجاري، لكنها قلصت الخسائر وأنهت تداولات الأربعاء عند 76.05 دولار للبرميل.

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