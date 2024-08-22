استقرار أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، وجرى تداول عقود "برنت" عند 76 دولارا للبرميل في ظل مخاوف من تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود.

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