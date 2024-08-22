استقرار أسعار النفط عالميا

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 76.06 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
وفي تعاملات أمس تراجعت عقود خام "برنت" دون مستوى 76 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 7 أغسطس الجاري، لكنها قلصت الخسائر وأنهت تداولات الأربعاء عند 76.05 دولار للبرميل.
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