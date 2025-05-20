استقرار أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- شهدت أسعار النفط تغيراً طفيفاً اليوم الثلاثاء مع تقييم المتداولين لتأثير انهيار محتمل في المحادثات الأميركية - الإيرانية بشأن برنامج طهران النووي على العرض والطلب الفعلي القوي في آسيا للشهر الأول من العام الحالي والتوقعات الحذرة للاقتصاد الكلي الصيني.

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وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 6 سنتات لتصل إلى 65.48 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنت واحد لتصل إلى 62.7 دولار.