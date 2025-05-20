الثلاثاء 2025-05-20 01:42 م
 

استقرار أسعار النفط عالميا

خطر اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يرفع أسعار النفط
أسعار النفط
 
الثلاثاء، 20-05-2025 01:16 م

الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار النفط تغيراً طفيفاً اليوم الثلاثاء مع تقييم المتداولين لتأثير انهيار محتمل في المحادثات الأميركية - الإيرانية بشأن برنامج طهران النووي على العرض والطلب الفعلي القوي في آسيا للشهر الأول من العام الحالي والتوقعات الحذرة للاقتصاد الكلي الصيني.

اضافة اعلان


وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 6 سنتات لتصل إلى 65.48 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنت واحد لتصل إلى 62.7 دولار.

 
gnews

أحدث الأخبار

ب

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

ا

عربي ودولي روته: الناتو يعتبر المحادثة بين بوتين وترامب خطوة إيجابية

علم الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا

على هامش اللقاء

شؤون برلمانية نفاع: المرأة الأردنية لها دور قيادي مهم في المؤسسات التعليمية

خطر اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يرفع أسعار النفط

أسواق ومال استقرار أسعار النفط عالميا

أرشيفية

أخبار محلية هل أصلي الجمعة أول أيام العيد ؟ الإفتاء تحسم الجدل

قطر أهدت ترامب طائرة رئاسية

عربي ودولي أول تعليق رسمي من قطر حول إهداء ترامب طائرة رئاسية

اىاى

منوعات كان على متنها 199 راكباً.. رحلة تحلّق بدون طيار لـ10 دقائق في إسبانيا



 
 



الأكثر مشاهدة