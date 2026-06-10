استقرار الدولار وسط التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

12:22 م

الوكيل الإخباري- حافظ الدولار على استقراره أمام العملات الأخرى اليوم الأربعاء وسط استمرار التوتر في الأسواق بسبب الاشتباك الأحدث بين الولايات المتحدة وإيران. اضافة اعلان





كما تنتظر الأسواق صدور بيانات تضخم في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.



وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات بما في ذلك الين واليورو، انخفاضا طفيفا بنسبة 0.06% إلى 99.95 نقطة، وارتفع اليورو بنسبة 0.01% إلى 1.1544 دولار وزاد الجنيه الإسترليني 0.03% إلى 1.338 دولار.



وشن الجيش الأمريكي ضربات على أهداف إيرانية بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس ‌الثلاثاء بالرد على إسقاط طائرة هليكوبتر هجومية أمريكية من طراز أباتشي، في تصعيد جديد يهدد بانهيار وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله اليوم الأربعاء إنه استهدف أربعة مواقع في قاعدة الأزرق بالأردن و21 هدفا آخر في منطقة الخليج ردا على الضربات الأمريكية حول مضيق هرمز.



ومع ذلك، قال بعض المحللين إن الضربات المتبادلة الأحدث لا تشير بعد إلى تصعيد مأسوي في الصراع.



وعلى الرغم من التوتر وخرق وقف إطلاق النار، قال هاري أوتلي الخبير الاقتصادي ⁠في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة "ما زالت تقديراتنا تشير إلى أن الحرب تسير في اتجاه التهدئة".



والاقتصاد الأمريكي أقل تأثرا نسبيا بصدمات الطاقة مقارنة بدول أخرى، وهو ما دفع المستثمرين للإقبال على الدولار من بين أصول الملاذ الآمن خلال حرب إيران مما شكل ضغوطا على اليورو والين.









