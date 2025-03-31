اكتشاف حقل نفطي ضخم في بحر الصين الجنوبي

وأضافت الشركة أن حقل النفط "هويتشو 19-6" المكتشف حديثا يمثل اختراقا في تنقيب الصين عن النفط البحري حيث يعتبر أول حقل نفط فُتاتي متكامل واسع النطاق في البلاد يُكتشف في الطبقات العميقة إلى الفائقة العمق.
ويقع حقل النفط على بعد حوالي 170 كم من مدينة شنتشن في مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين على متوسط عمق للمياه يبلغ 100 متر.
وأسفر الحفر الاختباري عن إنتاج 413 برميلا من النفط الخام و68 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، ما يظهر إمكانات إنتاج واعدة.
ووفقا للشركة، يواجه التنقيب عن النفط والغاز في الطبقات العميقة إلى الفائقة العمق تحديات متعددة تتمثل بدرجات الحرارة العالية والضغوط العالية والظروف المعقدة.
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