الأسهم الآسيوية تواصل تحقيق المكاسب

وارتفعت الأسهم في هونغ كونغ والبر الرئيس للصين بعد أن صعد مقياس للأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بفضل أرباح "علي بابا". كما تحولت الأسهم اليابانية إلى مكاسب بعد أن افتتحت منخفضة، في حين ارتفع مؤشر قوة الدولار.
ورغم أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية وامتداد حرب التعريفات الجمركية، إلا أن أسهم "علي بابا" وغيرها من أسهم التكنولوجيا الصينية ارتفعت في الأسابيع الأخيرة بفضل الحماس نحو نموذج الذكاء الاصطناعي (ديب سيك). ووضع ذلك الأسهم الآسيوية في مسار لتحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي، وهو أطول سلسلة انتصارات منذ ما يقرب من عام.
وبلغ مؤشر كوريا الآلي لتحديد الأسعار للمتعاملين في الأسهم 774.65 بزيادة 6.38 نقطة عند إغلاق اليوم الجمعة، فيما بلغ مؤشر سوق الأوراق المالية الكوري الجنوبي 2,654.58 بزيادة 0.52 نقطة عند إغلاق.
وفي أستراليا، يراقب البنك المركزي عن كثب حالة سوق العمل، حيث قد تشير الضغوط المستمرة في سوق العمل إلى اقتصاد أقوى، حسب ما قالته المحافظة ميشيل بولوك، مضيفة أن صانعي السياسات ليسوا "مقيدين" بأي مسار محدد لأسعار الفائدة.
وارتفع الين الياباني ليصل إلى مستوى 150 في وقت متأخر من يوم الخميس، مسجلاً أقوى مستوى له منذ كانون الأول، وذلك على خلفية التكهنات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
وأظهرت البيانات، اليوم الجمعة، أن التضخم في اليابان تسارع أكثر من المتوقع. وارتفعت أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي من كانون الثاني، وهو أكبر ارتفاع منذ تموز 2023، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية. وعاد الين ليتراجع إلى ما فوق 150 مقابل الدولار في تداولات اليوم.
ولم تشهد سندات الخزانة الأميركية تغييرات كبيرة في آسيا بعد انخفاض عوائد السندات لمدة 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 4.51 بالمئة.
بترا
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