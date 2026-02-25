الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستوى غير مسبوق

وبحسب بلومبيرغ، ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة ووصل إلى 631.6 نقطة بعد أن لامس مستوى قياسيا عند 632.40 نقطة في وقت سابق من الجلسة.
وزادت أسهم قطاع البنوك بأكثر من واحد بالمئة مع تحسن المعنويات العالمية بشكل عام، وقفز سهم شركة نوردكس لتوربينات الرياح بنسبة 11.6 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح أساسية أفضل من المتوقع لعام 2025.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا
-
أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر
-
انخفاض مؤشر داو جونز اكثر من 800 نقطة
-
انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا
-
بنما تضع يدها على ميناءين في قناتها بعد إلغاء امتياز شركة صينية
-
الدولار يتراجع إثر قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
-
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى له عالميا في ثلاثة أسابيع
-
النفط يتراجع مع تصاعد القلق بشأن الاقتصاد العالمي جراء رفع الرسوم الجمركية الأميركية