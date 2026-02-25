الأربعاء 2026-02-25 10:19 م

الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستوى غير مسبوق

الأربعاء، 25-02-2026 08:54 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى ‌غير مسبوق، اليوم الأربعاء، مدعومة بانتعاش ‌القطاع المالي.

وبحسب بلومبيرغ، ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة ووصل إلى 631.6 نقطة بعد أن لامس مستوى قياسيا عند 632.40 نقطة في وقت سابق من الجلسة.


وزادت أسهم قطاع البنوك بأكثر من واحد بالمئة مع تحسن المعنويات العالمية ‌بشكل عام، وقفز سهم شركة نوردكس لتوربينات الرياح بنسبة 11.6 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح أساسية أفضل من المتوقع لعام 2025.


