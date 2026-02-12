الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستوى قياسي

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، إلى مستوى قياسي مع تقدم المؤشر الفرنسي كاك 40 ليقود المكاسب بين المؤشرات الإقليمية وسط زيادة أرباح عدد من الشركات.

