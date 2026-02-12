الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستوى قياسي

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7 بالمئة إلى 625.86 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الفرنسي كاك 40 بأكثر من 1.4 بالمئة.
