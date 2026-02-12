الخميس 2026-02-12 08:38 م

الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستوى قياسي

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا
الأسهم الأوروبية
 
الوكيل الإخباري-    ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، إلى مستوى قياسي مع تقدم المؤشر الفرنسي كاك 40 ليقود المكاسب بين المؤشرات الإقليمية وسط زيادة أرباح عدد من الشركات.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7 ‌بالمئة إلى 625.86 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الفرنسي كاك 40 بأكثر من 1.4 بالمئة.

 
 


